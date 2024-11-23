Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Davut Memiş, henüz 7 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır aynı özveriyle sürdürüyor.

Henüz 7 yaşındayken Şanlıurfa’da babası tarafından terziliğe çırak olarak verilen Davut Memiş, daha sonra ise ailesiyle birlikte Gaziantep’e yerleşti. Gaziantep’e gelerek mesleği öğrendiği ustasının yanında çalışmaya başlayan Memiş, mesleğine kalfa olarak devam etti. Kalfa olarak çalışmaya başladığı terzi dükkanında ustasından terzilik mesleğinin püf noktalarını öğrenen Memiş, askere gidip geldikten sonra ise 1982 yılında açtığı dükkanında alın teri dökmeye devam ediyor. Yıllarını mesleğine veren Memiş, terzilik yaparak 5 çocuğunu yetiştirdi. Bilgi ve tecrübesiyle mesleğe birçok usta kazandıran Memiş, 61 yıldır mesleğini severek sürdürüyor. Çocuk yaşlardayken öğrendiği terziliği ilerlemiş yaşına rağmen sürdüren Memiş, aradan geçen 61 yıla rağmen mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam ediyor ve çalışma azmini ilk günkü gibi koruyor.

“61 senedir terzilik yapıyorum”

Terzilik mesleğine 7 yaşında Şanlıurfa’da başladığını belirten Memiş, “İlk önce 8 yıl çıraklık yaptım ve ardından kalfalık yaptım. Daha sonra ise Gaziantep’e geldim. Askere gidip geldikten sonra ise 1982 yılında kendi dükkânımı açtım. Mesleğimi çok seviyorum. Terzilik kıymetini bilen için güzel bir meslek. 61 senedir terzilik yapıyorum. Önce erkek terziliği yapıyordum. 35 senedir bayan terziliğini yapmaya başladım. Manto, döpiyes, etek ve pantolon dikiyorum” dedi.

Memiş, geride bıraktığı yıllara rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü ve altın bilezik olarak da nitelendirilen terziliğin güzel bir meslek olduğunu ifade etti.

İnsanların mesleklerine saygı duyduğu takdirde başarılı olabileceklerini belirten Memiş, 61 yıldır her işi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

“Dünyaya bir daha gelsem yine terzilik yaparım”

Ömrü yettiği ve sağlığı el verdiği müddetçe terzilik mesleğine devam edeceğini söyleyen Memiş, “Eski zamanlarda yaşam tarzı değişikti. Eski zamanlardaki gençler daha disiplinliydi ve daha saygılıydı. Şimdi zaten çırak bile yok, bir baba çocuğunu getirip bir terzi dükkânına çırak olarak koymuyor. Nedeni ise maddi sorunlar ve şimdiki anne babalar çocuklarına kıymıyorlar. Terzilik zor bir meslek, onun içinde çırak gelmiyor. Bana göre terzilik mesleği güzel bir meslek ve çok saygı duyduğum bir meslek. Bir insan kendini gerçekten işine adadığı, özveriyle çalıştığı zaman ve çalışkan bir insansa parada kazanır. Şu anda 68 yaşındayım, kimi arkadaşlarım ‘halen terzilik yapıyorsun, usanmadın mı?’ diyorlar. Bende gücümün yettiği yere kadar bu mesleği yapmaya devam edeceğim’ diyorum. 100 yaşıma gelsem de terziliği yaparım. Dünyaya bir daha gelsem yine terzilik yaparım. Terzilik yapmasaydım da başka bir sanat yapardım. Çünkü ben sanatı çok severim. Bu mesleği yaparak 5 tane çocuk büyüttüm ve hepsini de evlendirdim” diye konuştu.