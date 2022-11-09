Havaların soğumasıyla birlikte önceki yıllardan kalan kıyafetlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar terzilerde yoğunluk oluşturuyor. Terziler ise vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte önceki yıllardan kalan kıyafetlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar terzilerde yoğunluk oluşturuyor. Terziler ise vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yazlık kıyafetler yerini kışlıklara bıraktı. Vatandaşlar ise yeni kıyafetlerinin yanında, önceki yıllardan kalan kışlık kıyafetlerini yeniden giymek için dolaplarından çıkarmaya başladı. Dar, bol ya da hasarlı olan eski kıyafetlerini tamir ettirmek isteyenlerse terzilerin yolunu tutu. Terziler ise yoğunluğa yetişmek için her yıl olduğu gibi yoğun mesai harcıyor.

“Kış yaklaştı bizim işler çoğaldı”

Çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır devam ettiren deneyimli terzi Hüdaver Acar, bu yıl da işlerinin yoğun olduğunu ifade etti. Hem okulların açılması hem de havaların soğumasıyla birlikte işlerinin arttığını belirten Acar, “Havalar soğuduğu için vatandaşlar yavaş yavaş kışlık kıyafetler giymeye başlıyorlar. Bazıları kilo aldığı ya da verdiği için eski kıyafetlerini giyemiyor. Böyle olunca da bize getiriyorlar. Kilo alanlar genişlettiriyor, fermuarı bozulanlar tamir ettiriyor. Her yıl bu aylarda bizim işlerimiz yoğun geçiyor. Şu sıralar pantolonlarını ve montlarını tamir ettiriyorlar. Kışlık montlar ve kabanların tamir edilmeye ihtiyacı oluyor. Kış geldiği için bunlar yatak altlarından çıkıyor, eksiği gediği varsa tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.