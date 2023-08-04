Eskişehir’de terzilerin düğün sezonu ile birlikte iş yoğunluklarının oldukça arttığı belirtiliyor.

Genellikle evlenecek çiftlerin yaz ayını tercih etmesiyle düğün sezonunu olarak adlandırılan dönem, birçok iş kolunun işleri yoğunlaşıyor. O mesleklerden biri olan terzilerin de düğün yoğunluğu işlerine yansıyor. Özellikle kadınların bu özel günlerde giyecekleri elbiseleri diken ve düzenleyen terziler, yoğunluktan memnun.

İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak üzerinde 40 yıldır terzilik yapan Hüdaverdi Acar, artan işleri hakkında konuştu. Özellikle kadınların daha çok yoğunluk oluşturduğuna değinen Acar, “Düğün sezonundayız, ve işlerimiz oldukça arttı. Bu durum bizi memnun ediyor. Hem erkek takım elbisesi hem de kadınların bu özel günlerde giyeceği elbiseleri tamir ya da bedenlerini düzenliyorum. Allah’a şükür işlerim iyi. Bu yoğunluğun birkaç ay daha devam edecek gibi öngörüyorum” dedi.