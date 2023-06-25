Kurban Bayramı hazırlıklarına devam eden vatandaşlar, geçmiş yıllara nazaran hazır kumaş pantolon almak yerine terzilerin yolunu tutarak pantolonlarını diktirmeyi tercih ediyor.

Kurban Bayramı’na günler kala vatandaşların hazırlıkları sürerken, terzilerde takım elbise dikimi hareketliliği yaşanıyor. Vatandaşlar geçmiş bayramların aksine hazır kumaş pantolonlara yüksek fiyatlarda ödeme yapmak yerine kumaşı ve rengini kendileri seçerek terzilere diktiriyor. Terzi esnafı, günler öncesinde müşterilerin boy ölçülerini alarak kumaş kesimlerini yapıyor ve en geç bayram arifesine kadar hazır halde siparişleri teslim ediyor. Kumaş pantolon dikiminin maliyetinin bin 500 lirayı bulduğunu ifade eden terzi esnafı, takım elbise diktirmenin maliyetinin ise 7 bin 500 liradan başladığını kaydetti.

"Bayrama özel kumaş modeli ve rengi seçenlerin istedikleri şekilde kesimleri yapıyoruz"

Eskişehir’de 41 yıldır terzilik yapan Oğuz Acar, geçmiş bayramlara göre vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde kendi kumaş pantolonunu diktirdiğini belirtti. Genellikle klasik renkli kumaş modellerin tercih edildiğini ifade eden Acar, kumaş diktirmek isteyenlere bayramdan birkaç gün önce sipariş vermelerini tavsiye etti. Terzi Acar, bayram arifesine kadar siparişleri hazırlayarak teslim ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayramda vatandaşların talebi daha fazla pantolon dikimine yöneldi. Son birkaç gündür işlerimiz yoğunlaştı. Hazır takım elbiselerin, pantolonların fiyatları yüksek olunca vatandaşlar kendi giysisini diktirmeyi seçiyor. Genellikle klasik renkli modeller ve dar kesim modelli pantolonlar diktiriyorlar. Bayrama özel kumaş modeli ve rengi seçenlerin istedikleri şekilde kesimleri yapıyoruz. Bayrama 1-2 gün kala işlerimizi tamamlayıp en geç arife gününde siparişlerimizi teslim edeceğiz. Vatandaşların siparişlerini bayramdan birkaç gün önce vermelerini tavsiye ediyoruz. Eğer çok acil pantolon ihtiyacı oluyorsa diğer mağazalardan hazır alıyorlar. Arife günü dükkânı açacağız. Bayramda boyunca dükkan kapalı olacak. Vatandaşlarımızdan bizim gibi terzi esnaflarına daha ağırlık vermelerini istiyoruz."