Ağrı’da 41 yıl önce vatani görevlerini yapan silah arkadaşları geleneksel buluşmalarını Alanya’da yaptı. Emekli Yarbay Salih Akyıldız, 41 yıl aradan sonra erlerinden tekmil aldı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 1981 yılında 34. Piyade Alayında vatani görevini yapan 16 asker geleneksel hale getirdikleri buluşmalarını bu kez Alanya’da gerçekleştirdi. Adana, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kayseri ve Manisa gibi illerden gelen devreler ilçedeki bir otelde bir araya geldi. Askerlik yaptıkları dönem komutanlıklarını yapanlar ve askerlik arkadaşları 41 yıl sonra o günleri yad etti. Yurdun dört bir tarafından gelen silah arkadaşları anılarını tazeledi. 15 yıldır buluşan tertipler, terhislerinin 41. yılında komutanlarına tekmil verdi. O dönem yüzbaşı olan Serdar Akyıldız, yıllar sonra askerlerine içtima yaptırdı.

41 yıl önce Ağrı’nın Patnos ilçesinde 34. Piyade Alayında Yüzbaşı olan Serdar Akyıldız, 3. Kez erleriyle buluştuğunu söyledi. Askerleri ile buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Emekli Yarbay Akyıldız, “Ben 4 yıl önce ilk kez Adana’da arkadaşlarla buluştum. Daha sonra Konya’da buluştuk. Pandemi nedeniyle bir süre ara verdik. Pandemiden sonra bu 3. kez arkadaşlarla buluşuyorum. Bu buluşmaları tekrarlamak niyetindeyiz. Arkadaşlar ‘Beni hatırladınız mı?’ diye soruyor. Yüzbaşılıktan sonrada askerlerim oldu. 20 yaşındaki yüzle 60 yaşındaki yüz farklı oluyor. Her ne kadar ‘hatırladım’ desem yalan olur. Ama daha fazla mesai yaptığım depocu, yazıcım olanları hatırladım” dedi.

O dönem piyade alayında santralci olarak vatani görevini yapan Recep Kayışbacak, terhisinden 5 yıl sonra askerlik yaptığı arkadaşlarına ulaşmaya başladı. Askerliğinin bitiminden 25 yıl sonra ilk kez bir araya gelen tertipler, her yıl buluşmaya başladı. 15 yıldır buluştuklarını belirten Recep Kayışbacak, “Çok güzel bir duygu yaşamak lazım. Gelemeyenler de oldu, vefat edenlerde oldu. Aradan 40 yıl geçti. 40 yıldır arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Askerliğim bittikten 5 yıl sonra arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım. 25 yıl aradıktan sonra arkadaşlarımı buldu. Buluşmaları gerçekleştirmeye başladık. 15 yıldır da gerçekleştiriyoruz. Her yıl farklı şehirlerde gerçekleştiriyoruz. 2-3 gün beraber oluyoruz. Her sene bugünü iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.