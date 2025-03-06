Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin önderliğinde başlayan "Tertemiz Eskişehir" kampanyasında ilk ay geride kalırken, drone ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında bugüne kadar 522 kişiye toplamda 1 milyon 541 bin 466 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi "Tertemiz Eskişehir" sloganıyla yola çıkarak bir ay önce farkındalık kampanyasını kent genelinde başlattı. Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir şehir için harekete geçen belediyeler, kampanya süresince Eskişehirli vatandaşlardan büyük destek gördü. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan zabıta ekipleri, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya devam ediyor. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin drone ile gerçekleştirdiği denetimler, kent merkezinin en işlek caddelerinde yoğunlaştı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 363 kişiye, Odunpazarı Belediyesi 110 kişiye ve Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri ise 49 kişiye cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimler çerçevesinde bugüne kadar 522 kişiye toplamda 1 milyon 541 bin 466 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti.