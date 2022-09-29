Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Eyüpsultan’da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı

Eyüpsultan’da bir marketten 3 adet ruhsatsız tabancı çıktı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Tekirdağ merkez Değirmenaltı Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. (71) idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö’nün kullandığı 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Olay anı anbean kameralara yansırken, 1 kişi ağır yaralandı.

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