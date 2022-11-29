Kastamonu’da ters yöne giren otomobilin, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da ters yöne giren otomobilin, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Dessan A. (28) idaresindeki 34 PB 5622 plakalı Citroen marka otomobil ile ters yöne girdi. Bu sırada caddede seyir halinde olan Murat S. (35) yönetimindeki 37 ABY 693 plakalı Toyota marka otomobil ile Dessan A. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Dessan A. idaresindeki otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri Dessn A., Murat S. ile araçlardaki Hüseyin B., Belgüzer B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile caddeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.