Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyrettiği sırada kazaya karışan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi istikametine ters yönde seyreden E.U. idaresindeki otomobil ile Korkmaz Sokak’tan Yunus Emre 2. Sokak yönüne seyreden U.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ters yönde seyreden otomobilin sürücüsü U.K.’nin 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkol olduğu gerekçesiyle E.U.’nun sürücü belgesine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.