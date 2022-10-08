Gençtürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Gençtürk’ün kullandığı 07 AIF 063 plakalı motosiklet, ters istikametten gelen Mehmet A. K’nin kullandığı 07 RH 582 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın ardından motosikletiyle birlikte yaklaşık 100 metre asfaltta sürüklenen ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Gençtürk, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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