Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda ters yönde ilerleyen otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Faruk Aydın idaresindeki 34 GTE 106 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği esnada R.İ. idaresindeki tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.