İstanbul trafiğinde denetimler yeni nesil radar cihazı ile yapılıyor İstanbul trafiğinde denetimler yeni nesil radar cihazı ile yapılıyor

Tekirdağ Kapaklı’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, bin 424 araç sürücüsüne 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilçe genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2024’ün başından itibaren 9 aylık bir süre boyunca yapılan denetim sonucunda bin 424 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 382 bin 233 lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha