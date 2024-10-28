Denizli’de ters şeritten ilerleyen otomobil, motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda, hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay (18) idaresindeki 72 ABV 238 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan genç kadın ise 20 metre mesafeye savruldu. İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerin ardından Abay, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, kimliği henüz belirlenemeyen genç kadın ise Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanındaki genç kadının ise durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonucunda hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Abay’ın cenazesi yarın Kayıhan Merkez Camii’nde öğlen namazı sonra kılındıktan sonra Kayıhan Mezarlığına defnedilecek. Kazayı sebep olan ve ters yönde ilerleyen sürücü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.