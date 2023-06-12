Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çevre yolunda kilometrelerce ters şeritte ilerledi. Polis ekipleri, kameralardan tespit ettiği kadını durdurarak cezai işlem uyguladı ve otomobili trafikten men etti.

Kuşadası Söke karayolunda dün gece saatlerinde bir sürücünün ters şeritte hızlı şekilde ilerlediğini tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Çevre yolu üzerinden Kuşadası Devlet Hastanesi istikametine seyreden ve yolda sürekli sağa sola giderek trafiği defalarca tehlikeye düşüren sürücüyü polis ekipleri önünü keserek durdurabildi. Araçtan indirilen kadın sürücü B.D. polis ekiplerinin alkol muayenesini reddetti. Trafiği tehlikeye düşürmek, trafikte makas atarak ilerleme ve ters şeritte ilerlemek suçlarını işlediği için sürücüye toplamda 18 bin 822 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.