Şanlıurfa’da ters şeritte ilerleyen otomobil tehlike saçtı.

Şanlıurfa’da ters şeritte ilerleyen otomobil tehlike saçtı.

Olay, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ters şeride girip ilerleyen otomobili görenler gözlerine inanamadı. Tehlikeye aldırış etmeden son sürat ilerleyen otomobilin sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde trafiğin en yoğun olduğu bölgede ilerleyen otomobilin, daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.