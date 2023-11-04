Bursa’da ters şeritte ilerlerken sola dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı kırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi’nde meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen Mehmet Eray Uzun (29) yönetimindeki 77 ABU 158 plakalı motosiklet, yanından geçerken sola dönüş yapan Hamza Güleç (33) idaresindeki 11 SD 500 plakalı kamyonete çarptı. Yaralanan Uzun, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağ bacağı kırılan Uzun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sola dönüş yapan kamyonete, hızlı bir şekilde ters şeritte ilerleyen motosikletin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.