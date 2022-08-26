Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Metin, hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bu sırada araçta yangın çıktı. Sıkışık vaziyetteki sürücünün hemen yakınındaki alevleri, yardıma koşan çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Antalya-Burdur karayolu ile Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği yonca kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya’ya Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı tır, viraja gireceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri yıkan tır, bankete savruldu, ardından ters döndü. Tırda sıkışan Metin, ağır yaralandı.

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