Aydın’ın İncirliova ilesinde meydana gelen olayda ters dönen paletli iş makinesinde sıkışarak yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın İncirliova ilesinde meydana gelen olayda ters dönen paletli iş makinesinde sıkışarak yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Arzular Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki paletli iş makinesi sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen iş makinesinde sıkışan S.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri S.K.’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.