Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Sularbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 76 ABD 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan C.K. ve bebek H.K yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.