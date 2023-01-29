Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mustafa Biçer’i önce askere gönderdi, şimdi de düğününü yaptı. Evladının düğününe tanıklık ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Biçer, "Düzenlenen düğün Türkiye Cumhuriyeti’nin zafer düğünüdür. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz." dedi.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mustafa Biçer’i önce askere gönderdi, şimdi de düğününü yaptı. Evladının düğününe tanıklık ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Biçer, "Düzenlenen düğün Türkiye Cumhuriyeti’nin zafer düğünüdür. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz." dedi.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019’da Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer’in terörün elinden kurtarılan oğlu Mustafa Biçer dünya evine girdi. Dağdan indikten sonra ceza almadan ailesine teslim edilen Biçer, önce 15 Kasım 2021’de askere gitti, sonra 26 Kasım 2022 tarihinde nişan törenini düzenledi. Aile bugün de evladı Mustafa?nın düğün merasimini gerçekleştirdi. Merkez Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimine AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve evlat nöbetindeki aileler olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Evladının düğününe tanıklık ettiği için mutlu ve gurur verici bir gün olduğunu ifade eden Ayşegül Biçer, düzenlenen düğün merasiminin dağdaki çocuklara umut olmasını diledi.

"Bir yanım sevinirken bir yanım da buruk"

Anne Biçer, "Çocuğumu tamamen kaybetmişken Rabbimin yeniden bana bağışlaması büyük bir umut oldu. Temennimiz dağdaki bütün çocuklara da bu umut olur. Dağdaki çocuklar da bunu bilsin ki, ben kendi evladımı kazandım. Oğlum ne bir ceza aldı ne de hapse girdi. Bugün de inşallah düğününü yapmış olacağız. Gelin anne ve babalarınız sizin de güzel günlerini görsün. Bir hiç uğruna ölmeyin. Anne ve babalarınızın feryadını duyun. Benim bir yanım sevinirken bir yanım da buruk. Çünkü diğer anne ve babalar acı çekerken ben oğlumun düğün sevincini tamamen yaşayamıyorum. Umuyorum ki sesimizi ve feryadımızı evlatlarımıza duyururuz" dedi. Düzenlenen düğünün Türkiye Cumhuriyeti’nin zafer düğünü olduğunu söyleyen anne Biçer, "Çünkü hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz. Allah’ın izniyle sırayla çocuklarımızı dağdan indireceğiz. Hepsinin böyle düğününü görerek mutlu günlerine ulaşacağız" ifadelerinde bulundu.

"Hep birlikte HDP ve PKK’ya dur diyelim"

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Süleyman Aydın, Biçer’i düğünde yalnız bırakmayarak HDP önündeki mücadelesinin olumlu sonuç verdiğini söyledi. "Zafere imza atan Ayşegül annemiz HDP önünde büyük bir mücadele verdi. Bu mücadelesi gün geçtikçe olumlu sonuç verdi ve evladına kavuştu" diye konuşan Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün evladının düğünündeyiz. Biz de Ayşegül annemizi yalnız bırakmak istemedik. Eğer dağdaki evlatlarımız bizim sesimizi duyuyorsa, gelin artık güvenlik güçlerine teslim olun diyoruz. Hep birlikte HDP ve PKK’ya dur diyelim."