Diyarbakır’ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 783 kilo esrar maddesi, 23 bin kök esrar bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bölücü terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha vurdu. Yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Hedik ve Gönen mahallesi kırsalında uyuşturucu operasyonu icra edildi.

Söz konusu operasyonda, 544 kilogram kubar esrar maddesi, 239 kilogram toz esrar maddesi ile 8 bin kök kenevir bitkisi ve 15 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilik, uyuşturucu maddelerinin muhafaza altına alındığını, kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edildiğini bildirdi.