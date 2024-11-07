Terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor. Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırlarda güvenliği sağalayan Hudut Kartalları'nca da 4'ü terör örgütü mensubu 188 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Açıklama Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Son bir haftada 38 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2 bin 457 olduğu belirtilirken, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur" denildi.

HUDUTLARDA 188 ŞAHIS YAKALANDI

Haftalık bilgilendirme toplantısında hudut güvenliğine yönelik de açıklamalarda da bulunan Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4’ü terör örgütü mensubudur. 1.288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur" dedi.

29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığı tespit edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.