Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Aktütün köyü yakınlarında bulunan ve bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Çarçellan bölgesi, şimdi gelin ve damatların dış çekim mekanı oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Aktütün köyü yakınlarında bulunan ve bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Çarçellan bölgesi, şimdi gelin ve damatların dış çekim mekanı oldu.

Şemdinli ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 rakımda bulunan ve doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Çarçellan bölgesi, yaşanan terör olaylarından nasibini almış ve can güvenliği olmadığı için vatandaşlar tarafından boşaltılmıştı. Yürütülen başarılı operasyonlar sonucu yaşanan huzur ortamıyla birlikte gelin ve damatlar dış çekim fotoğrafları için Çarçellan bölgesini tercih etmeye başladı. Herki aşiretine mensup Almanca öğretmeni Betül Yılmaz (29) ile Elektrik Mühendisi Mesut Uysal (29) da güzel bir anı bırakmak için Çarçellan bölgesinde fotoğraf çekerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

Mutlu günlerinde çocuklarına güzel bir anı bırakmak istediklerini ifade eden damat Mesut Uysal, “Dedelerimizin yıllarca yaşam sürdüğü bu bölgelerde onlarca anı sahipsiz kaldı. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra eşimle beraber bu el değmemiş dağların her karışı üzerinde atalarımızın anıları huzurunda düğün fotoğraflarımızı çekmeye karar verdik. 40 yıl sonra burada, dede toprağında geçmişin izlerini ve acılarını silemeyeceğimiz ama yeni anılar ve güzellikler biriktireceğimiz bir yaşamın gelin ve damadı olduk. Bu bize huzur ve mutluluk kattı. Çocuklarımıza güzel bir anı olarak kalacak” dedi.