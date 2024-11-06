Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere nefes aldırmıyor.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.
Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri tek tek yayınladı.
▪️2 adet AT-4 tanksavar silahı,
▪️2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü,
▪️6 adet AK-47 piyade tüfeği,
▪️1 adet Dragunov keskin nişancı silahı,
▪️2 adet tabanca,
▪️60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,
▪️840 adet 5.56 mm mühimmat,
▪️1 kutu 7.62 mm mühimmat,
▪️İnfilaklı fitil,
▪️1 adet RPG-7 roketatar dürbünü,
▪️1 adet el dürbünü,
▪️2 adet gündüz görüş dürbünü.