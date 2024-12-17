Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Tişrin Barajı görüntülendi.

Suriye’de SMO askerleri Münbiç’te Fırat Nehri üzerinde bulunan ve ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tişrin Barajı’nın kontrolünü 13 Aralık’ta ele geçirdi.

Baraj girişindeki köyde yaşayan Suriyelilerin bir kısmının bölgeden tahliye edilmesi sonrası Tişrin Barajı ve çevresi tamamen sessizliğe büründü.

Teröristlerin baraj girişindeki kontrol noktaları ile barınma alanlarında detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştiren SMO güçleri, Fırat Nehri’nin karşı tarafından gelebilecek saldırılardan korunmak için kendi kontrol noktalarını kurdu. Günün belli zamanlarında baraj bölgesinde devriye gezen SMO güçleri, tehlike olup olmadığını kontrol ediyor.

Münbiç’in güneyinde yer alan baraj 2015 yılından bu yana PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeydi.