Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında kurutmakta kararlılığını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, düzenledikleri hava harekatlarında teröristlerin inlerini yerle bir ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Yerli ve millî güçlerle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" diyerek yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1850802795714068748