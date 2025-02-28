Sakarya Üniversitesinde, "Çocuklarımızın Güvenli Geleceği İçin Teröre Karşı Birlikte Mücadele ve Siber Farkındalık" eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, terörün ne olduğu, yasadışı örgütlerin gençleri nasıl manipüle ettiği, radikalleşme süreci ve bunun önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler verildi.

Sakarya Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapıldı. "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" isimli etkinlik, terörün sosyal ve psikolojik etkilerini anlamak ve bu konuda halkın desteğini sağlamak gayesiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, terörün ne olduğu, yasadışı örgütlerin gençleri nasıl manipüle ettiği, radikalleşme süreci ve bunun önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler verildi. Ayrıca, program çerçevesinde ailelerin çocuklarını yasa dışı oluşumlardan nasıl koruyabileceklerine dair somut örnekler üzerinden uyarılarda bulunuldu. Katılımcılara, ‘Alo 140’ terör ihbar hattının önemi ve nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi verildi.

Ebeveynlere kritik uyarılar

Etkinlikte konuşan polis memuru, anne-babalara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Çocukların teröre yatkın hale gelmeden önce aile içindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan polis memuru, ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımı ve arkadaş çevrelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Polis memuru, ailelerin çocuklarına daha fazla ilgi göstermesi, onları anlaması ve sosyal medya platformlarında gerçekleşen olumsuz etkileşimlere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Polis memuru, özellikle "tanınmaz olma" duygusu ile hareket eden gençlerin siber zorbalık gibi zararlı faaliyetlerde bulunabileceklerini belirtti, ayrıca teknolojinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, aşırı teknolojik bağımlılığın gençlerde ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.