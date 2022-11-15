Türkiye Milletvekilleri Birliği, İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı nedeniyle açıklama yaptı.

Türkiye Milletvekilleri Birliği, İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı, 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, "Türkiye, böyle kalleş terör saldırılarıyla diz çökecek bir ülke değildir. Milletimizin canına kast edenler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

TMVB Genel Başkanı Başak terör örgütlerini ve destekçilerini lanetledi.

Ramazan Başak, açıklamasında "Masum insanların canına kıymak bir insanlık suçudur. Terörün her türünü, bunu yapanları ve destek olanları lanetliyoruz. Devletimiz teröristlerin ve azmettiricilerin peşini bırakmayacaktır. Alçaklıkta sınır tanımayanların akıbeti bellidir. Bugün teröre destek verenler yarın bu belanın kendilerini vuracağını bilmelidir" cümlelerine yer verdi.