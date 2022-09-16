Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile adeta huzur kenti haline gelen Tunceli’de yaylalar, şenliklere ev sahipliği yapıyor. Yaylalarda davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, temiz havanın tadını çıkartıyor.

Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile adeta huzur kenti haline gelen Tunceli’de yaylalar, şenliklere ev sahipliği yapıyor. Yaylalarda davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, temiz havanın tadını çıkartıyor.

Yıllardır terörle anılan Tunceli, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları, etkin kullanılan SİHA ve İHA’lar sonucu huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü. Buna en çok sevinenlerin başında ise besiciler geldi. Önceleri yaylalara çıkmaya korkan besiciler, şimdi huzur içerisinde dağlara çıkıp hayvanlarını otlatıyor. Yaylalarda artık davul zurna sesi ve şenlikler de eksik olmuyor. Pülümür ilçesi Kırkmeşe köyünde düzenlenen yayla şenliğine ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte vatandaşlar davul zurna eşliğinde halaylar çekerek doyasıya oynadı. Yemeklerin yendiği şenlikte vatandaşlar yaylanın ve temiz havanın keyfini çıkardı.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Çok zor koşullarda bu işleri yaptıklarını biliyoruz. Uzun yıllardır yapılan bir iş. İki pencereden baktığımızda özellikle yaşama alanları olarak çok zor. İlkbaharda geldiklerinde yağmur ve karla yaşamlarını sürdürüyorlar. Sonbahar, en soğuk dönemde üretime devam ediyorlar. Bir araya gelerek üreticilerin sorunlarının çözüm noktası bulunacak. Oldukça keyifli geçiyor. Üreticilerimizle bir araya gelmek ve onlarla kaynaşmak güzel. Keyifli bir gündü. Burada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ederim” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nafiz Yıldırım, “Bugün burada Kırkmeşe köyümüzün yaylasında üreticilerimiz, muhtarımız ve çevre köy muhtarımızın düzenlediği yayla şenliğine katılmış bulunmaktayız. Tunceli’mizde 8 bin küçükbaş hayvanı bu yaylalarda barındırıyoruz. Valimizin himayelerinde yaylalarımızın sorunları ile ilgili son beş-altı yıldır çok ciddi çalışıyoruz. Bu bağlamda 200 kilometreye kadar yayla yollarını yaptık. DAP çerçevesinde yaptığımız projelere destek sundular. 17 yaylamızın hayvan su içme projelerini gerçekleştirdik. Eskiden yaylarımıza insanlar hayvan sırtında gelirlerdi, peynir ve erzaklarını hayvanla taşırlardı. Artık çadırlarına kadar arabalarıyla geliyor ve üreticilerimiz peynirlerini arabaları ile taşıyabiliyor. Böyle birlikteliği bir arada görmenin bugün yaptığımız hizmetlerin böyle karşılık bulması ve insanları bir araya toplaması bir anlamda şahitliğini ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Muhtar Hıdır Eren ise, “Birçok vatandaş şenliğe katıldı. Çok mutlu oldular. İşi bırakıp oynayan kadınları gördüm. Çünkü buna ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.