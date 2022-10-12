Devletin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Tunceli’nin kırsal kesimlerine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için valilik tarafından duş ve lavabo konteynerleri yerleştirildi.

Devletin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Tunceli’nin kırsal kesimlerine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için valilik tarafından duş ve lavabo konteynerleri yerleştirildi.

Tunceli Valiliği öncülüğünde DAP İdaresi ve İl Özel İdaresinin de destekleriyle devletin başarılı operasyonları ile terörden arınan Tunceli’nin kırsal alanlarına hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için duş ve lavabo konteynerleri yerleştirildi. İl Özel İdaresi bahçesinde tanıtılan konteynerleri inceleyen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 2 yıl gibi kısa süre içerisinde 200 kilometrelik mera ve yaylalardaki hayvan sulama tesislerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Yayla ve meralarımızdaki yasakları kaldırdık"

Coğrafyasıyla, tabiat harikası olan, insanıyla saygın ve saygılı olan Tunceli’nin yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında kaldığını aktaran Vali Özkan, “Tunceli terör örgütlerinin açtığı yaraları bağrında taşımıştır. Bugünlerde ise çok şükür huzur kenti olan Tunceli ilimiz Cumhurbaşkanımızın himayeleri, bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın desteği, yerel kalkınma ajanslarımızın desteği ve arkadaşlarımızın gayreti ile bu yaraları sarmaya, eksik kalan hizmetleri gidermeye devam ediyoruz. Sadece sosyal alanda kent merkezlerindeki çalışmalarla değil, Tunceli ilimiz artık kırsalında da yol ve su hizmetleri, bunun yanında da tarım ve hayvancılık alanında da yol yürümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yaylalarımız ve meralarımızda önceden terörden gelen yasakları kaldırdık. Artık insanımız bu alanları emeği ve alın teri ile ekonomimize kazandırır hale geldi. Bu süreçte insanlarımızın yayla ve meralardaki yaşantısını kolaylaştırmak için İl Özel İdare ve DAP İdaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 yıl gibi kısa süre içerisinde 200 kilometre civarında yeni mera ve yayla yollarını, hayvan sulama tesislerini durmaksızın hayata geçirmek için gayret gösteriyorlar. Bundan sonrasında da güzide ve güzelim coğrafyamızı insanımıza hem bir güzellik hem de alın terini ekmeğe dönüştüreceği bir alan haline getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada bir kısmını gördüğünüz çalışmalar inşallah DAP İdaremizin desteği, İl Özel İdaremizin de katkısıyla devam edecek. İnşallah hedeflediğimiz bir turizm, tarım ve sporla sağlıklı yaşam kenti olarak düşündüğümüz Tunceli ilimiz çok kısa bir zamanda buna Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve arkadaşlarımızın gayreti ile ulaşacak” dedi.