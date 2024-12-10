Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Münbiç’te, hayat normale dönmeye başladı.
Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç sokaklarında halk yıllar sonra güvenle gezmeye başladı. Terör örgütünün 8 yıl önce işgal ettiği ilçede, zulümden kurtulan halk normal hayatına döndü.
Münbiç’in özgürleşmesinin ardından çevre köylerde yaşayanlar, yakınlarını görmek için ilçe merkezine geliyor. Operasyonun hemen ardından iş yerlerinin açıldığı ilçede halk, ticari hayatlarına da devam etmeye başladı.
İlçede teröristlere ait tünellerde arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: iha