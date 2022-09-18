Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin 2015’teki saldırılarında bir süre kapalı kalan Sur Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlar, el emeği göz nuru ürünler yapıp aile geçimine katkıda bulunuyor.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin 2015’teki saldırılarında bir süre kapalı kalan Sur Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlar, el emeği göz nuru ürünler yapıp aile geçimine katkıda bulunuyor.

Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bünyesinde Aile ve Sosyal Bakanlığı’nca hizmet veren kurs merkezinde Diyarbakırlı kadınlara meslek edinme amacıyla tarihi ipek dokumacılığı, halıcılık, kumaş dokumacılığı, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, kuyumculuk atölyesi gibi kurslar veriliyor. Kurs merkezinde kadın kursiyerlere el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü İlknur Demirel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kurs merkezi içerisinde mesleki eğitim atölyelerinin istihdam kapılarını araladığını söyledi. Gün içerisinde 150 kursiyerin eğitim aldığını belirten Demirel, “Her kursumuz içinde 15 kişi geçmeyecek şekilde katılımcılarımız var ve bunlar da 4 ayda bir değişen katılımcılarımız. Devletin imkanlarına herkesin eşit mesafede faydalanmasını sağlamak amacıyla 4 ayda bir de katılımcılarımızı sertifikalandırarak merkezden mezun ediyoruz” dedi.

Merkezde aynı zamanda kitap okuma hobisi, spor kursları ve kursiyerlerin çocuklarının motor becerilerinin gelişiminde fayda sağlayacak kreş ve oyun odalarının olduğunu söyleyen Demirel, “İçinde bulunduğumuz Aile Destek Merkezinde mesleki eğitim atölyelerinden faydalanan kursiyerlerimiz, aynı zamanda buradan eğitimlerini tamamladıktan sonra usta öğreticilik belgelerini alarak, 17 ilçemizin tamamında birer rol model olarak şu an usta öğreticilik yapmakta. Eski kursiyerlerimiz tıpkı kendileri gibi öğrenci yetiştirmekte. Bunun yanı sıra kuyumculuk atölyesinden de mezun ettiğimiz kursiyerlerimiz vardı. Bu kursiyerlerimiz de yine sertifikalarını alarak şu anda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olgunlaşma enstitüsünde usta öğreticilik yapmakta” diye konuştu.

Kurs merkezinde eğitimi verilen ipek dokumacılığının tarihine değinen Demirel, “İçinde bulunduğumuz Sur ilçemiz, kültürel mirasımızda dokumacılıkla arşivlerde anılan bir ilçe. Daha öncesinde Sur ilçesinin surları boyunca avlulu evlerde yetiştirilen dut ağaçlarındaki kozalardan elde edilen ipliklerle dokumacılık yapılırmış. Her evin avlusunda bulunan dokuma tezgahından elde edilen bu ürünlerle de insanlar geçim kaynağını sağlarlarmış. 1960’lardan sonra bu meslek yapılmayıp unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olarak kalmış. Bakanlığımız ve Sur Kaymakamlığımızın kültürel miraslarımıza verdiği değerle, biz bu sanatı gelecek nesillere aktarırken aynı zamanda hanımların gelip bu mesleği öğrenmelerini ve öğrendikten sonra ürettikleri ürünleri satışa çıkararak cep harçlıklarını kazanmalarını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Yılın önemli takvim günlerinde farkındalık amacıyla sosyal faaliyet düzenlediklerini dile getiren Demirel, “Kanserle mücadele takvim günlerinde katılımcılarımıza KETEM ile iş birliğine giderek farkındalık oluşturuyoruz. Bununla ilgili de KETEM’den aldığımız işbirliğimizde hanımlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz bu durumu çok önemsediğimiz için kadınlarda farkındalık giderek artmakta” ifadelerinde bulundu.

“Öğrendiklerim kapalı kapılar ardında kalsın istemiyorum”

Kursiyerlerden Gülcan Turgay, Bismil’in Baharlı köyünden haftanın 4 günü kurs merkezine gel git yapığını belirterek, bu zaman zarfında Bismil Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yaptığını kaydetti. Turgay, “Kendi köyümde ayrıca kursum var. Burada da 3 boyutlu seramik şekillendirme kursuna geldim. Yaklaşık 3 aydır haftanın 4 günü burada eğitim görüyoruz. Ufak eserleri saymasak 5-6 büyük eserim mevcut. Amacım kendi köyümde bu mesleği kursiyerlerime öğretmek istiyorum. Onlara da yeni kapılar açmak istiyorum. Öğrendiklerim kapalı kapılar ardında kalsın istemiyorum. Bu mesleği köydeki arkadaşlara da göstermek ve öğretmeyi amaçlıyorum. Ev hanımları evde oturmasınlar, böyle eğitim kurslarına müracaat etmelerini, buralarda bulunmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.