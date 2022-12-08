Şırnak’ta Gabar Dağı’nın terörden alındırılmasının ardından yapılan aramalarda adeta petrol fışkırdı. Bölgede açılan 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Şırnak’ta Gabar Dağı’nın terörden alındırılmasının ardından yapılan aramalarda adeta petrol fışkırdı. Bölgede açılan 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik’ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu. Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Şırnak’ta 9 Aralık 2019’da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik’in adı ise petrol sahasında yaşatılıyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Köy sakinlerinden Hakan Vural, “Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80’a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.