Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör yuvalarının yerle bir edilmesine devam edildiği kaydedildi.

Son faaliyete ilişkin açıklama yapan Bakanlık, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1843198041630691791