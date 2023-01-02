Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş ve başarılı jandarma personeline ’başarı belgesi’ verdi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş ve başarılı jandarma personeline ’başarı belgesi’ verdi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde etkili denetim sonucu PKK/YPG unsurunu yakalama başarısı gösteren jandarma personeline başarı belgelerini verdi.

Kaymakam Çelik yaptığı konuşmada, "Jandarmamız özverili çalışmaları ile birlikte denetimlerinde titizlikle davranarak geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde ilçemiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK/YPG’li Suriye uyruklu H.İ.’yi tedirgin davranışlarından dolayı gözaltına almıştı. Yapılan araştırmalarda H.İ.’nin 2010-2011 yılları arasında örgütün sözde asayiş biriminde görev yaptığı belirlenmişti. Ben jandarmamıza, İlçe Jandarma Komutanımız Ütğm. Mevlüd Taş’ın şahsında bir kez daha teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu tanımadan görevlerini sürdüren güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.