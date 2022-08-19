Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen sivil terör şehidi Osman Kaya’nın ailesine yeni yapılan evleri teslim edildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen sivil terör şehidi Osman Kaya’nın ailesine yeni yapılan evleri teslim edildi.

Hatay’ın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi Ahmetçiğin Düzü Mezrasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından 5 Nisan 1995 tarihinde şehit edilen Sivil Terör Şehidi Osman Kaya’nın ailesini yaklaşık 1 yıl önce ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, şehidin eşi Seher Kaya’ya yeni ev yaptıracağı sözünü verdi. Vali Erdinç Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ev tamamlanarak şehit Osman Kaya’nın eşi Seher Kaya’ya teslim edildi. Küllü köyünde şehidin ailesine yapılan evi ziyaret eden Vali Yılmaz, aile bireyleri bir süre görüştükten sonra hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehidin ailesine verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyleyen Vali Yılmaz, “Şehidimizin ailesini daha önce de ziyaret ettiğini ifade eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Geçen yıl ziyaretimde, şehidimizin eşi evinin tamirini istemişti ama evi onarılacak durumda değildi. Şehidimizin eşi teyzemize yeni, sıfırdan bir ev yapacağımızı söylediğimde teyzemiz “Bu gerçek mi rüya mı?” demişti. Bugün hamdolsun teyzemize olan sözümüzü yerine getirdik, evi de en güzel şekilde yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devlet olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız, onlar bizim başımızın tacı. Şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarına, yakınlarına sahip çıkmayı boyun borcu biliyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Eğer bu borcumuzu yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize. Şehitlerimizin yakınlarının mutlu olması bizim mutlu olmamız demek. İnanıyorum ki teyzem de çok mutlu oldu. Güle güle otursunlar” dedi.

Şehidin eşi Seher Kaya ise, “Allah Devletimizden de Valimizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum” diye konuştu.