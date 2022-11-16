İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

Almanlar Türklerin hızına hayran kaldı Almanlar Türklerin hızına hayran kaldı

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmış, terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Patlamadan sonra Bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan cadde ve caddedeki insan trafiği, dron ile havadan görüntülendi.