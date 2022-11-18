Namaz çıkışı cami avlusunda hayatını kaybeden vatandaşların ruhu için tatlı ve helva dağıtıldı.

Kahramanmaraş Ulu Cami’de hayatını kaybedenler için Milli Beka Hareketi tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen programda hayatını kaybeden sivil vatandaşlar için eller semaya kaldırıldı dualar edildi ve hatim indirildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kahramanmaraş’ta Mevlid-i Şerif okutuldu.

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