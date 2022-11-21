Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşana terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar için okulunda anma töreni düzenledi. Yağmur Uçar’ın ismi okulun konferans salonuna verilirken, arkadaşları okul ve sınıf panolarını Yağmur’un fotoğraflarıyla süsledi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşana terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar için okulunda anma töreni düzenledi. Yağmur Uçar’ın ismi okulun konferans salonuna verilirken, arkadaşları okul ve sınıf panolarını Yağmur’un fotoğraflarıyla süsledi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü yaşana terör saldırısında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Yağmur Uçar için de okulu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi.

15 yaşındaki Yağmur Uçar için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okul ve sınıf arkadaşları öğretmenleri katıldı. Arkadaşları hayatını kaybeden Yağmur’un sırasına karanfil bıraktı. Yağmur Uçar için sınıfında dualar edildi, Kur’an okundu. Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı. Yağmur’un arkadaşları okul ve sınıf panolarını Yağmur’un fotoğraflarıyla süsleyip hatırasını yaşattı. Yağmur Uçar’ın ismi okulun konferans salonuna verildi. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Yağmur için öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.