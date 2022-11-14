Beyoğlu’nda meydana terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuğuna uğurlanıyor.

Beyoğlu’nda meydana terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuğuna uğurlanıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) için Ayazaga Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babalar Mustafa Topkara, Abdi Köseoğlu ve aile yakınları katılıyor. Burada basın mensuplarına konuşan Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkarım dediler. Yapacak bir şey yok" dedi. Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Talihsiz çift, cenaze namazının kılınmasının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.