Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Arzu Özsoy, 1 haftalık ara tatilin ardından ders başı yapılan okulunda düzenlenen törenle anıldı. Okul müdürü Yunus Emre Çendik, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Arzu Özsoy, 1 haftalık ara tatilin ardından ders başı yapılan okulunda düzenlenen törenle anıldı. Okul müdürü Yunus Emre Çendik, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Beyoğlu’ndaki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy için öğretmenlik yapıldığı Tarih Koleji’nde tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, okul müdürü Yunus Emre Çendik, Özsoy’un meslektaşları ve veliler katıldı. Tören 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşma yaparken gözyaşlarını tutamayan okul müdürü Yunus Emre Çendik, gözyaşlarını tutamadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, aileye başsağlığı diledi. Özsoy için oluşturulan köşeye karanfil bırakıldı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.