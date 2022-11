Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan 1 kişiyi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi’nde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yapmak suçundan aranan B.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan baskında B.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ile ilgili adli işlem başlatıldı.