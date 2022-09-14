Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalı mevkiinde 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Kaymakam Aydoğan öksüz ve yetim çocukları misafir etti

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