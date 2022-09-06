Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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