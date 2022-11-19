Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları’ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan İkiyaka Dağları’ndaki dağ keçilerin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dağ keçilerinin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu” denildi.