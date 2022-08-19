Terör ögütü YPG/PKK’nın Halep’in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15’e yükseldi.

Terör ögütü YPG/PKK’nın Halep’in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15’e yükseldi.

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Terör saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11’i çocuk 30’dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. El Bab’daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.