Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan S.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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