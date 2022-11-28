Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK’nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK’nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekâtını protesto etmek için Gültepe Mahallesi’nde izinsiz gösteri düzenleyen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda propaganda yaptıkları, askeri operasyonları protesto ettikleri, aynı zamanda terör örgütüne zemin oluşturarak eylem ve etkinlik arayışı içerisinde oldukları gerekçesiyle 1’i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.