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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan siber denetimlerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında yapılan sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 9 sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna yapılan bildirimler ve Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararlar neticesinde erişim engeli getirildi.

Kaynak: iha