Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri tarafından 1-21 Kasım 2022 tarihleri arasında FETÖ, DAEŞ, PKK/YPG ve DHKP-C Silahlı Terör örgülerinin propagandasını içeren yurtdışından yayın yapan 46 sosyal medya hesabına erişim engellenmiştir” denildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerinin propagandasını yapan 46 sosyal medya hesabının erişimi engellendi.

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